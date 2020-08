Near East Bank bankacılık sektöründe değişimin öncüsü olmayı sürdürüyor

KKTC bankacılık sektöründe değişimin öncüsü olan Near East Bank, 2020 yılında da dijital dönüşüm vizyonu ve inovasyon odaklı yatırımlarla iş süreçlerini mükemmelleştirmeye devam ediyor.Yeni teknolojiler kullanarak oluşturdukları ürün ve hizmetlerle bankacılık sektörünün sınırlarınıgenişleterek, bu zorlu süreçte müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırıp, en iyi hizmeti vermeye devameden Near East Bank, ATM sayısını 45’e yükselterek, ülkemizde toplam 142 noktada bulunanCardPlus ATM’lerine bir yenisini daha ekleyerek maksimum düzeyde hizmete odaklandı.Hayata geçirdiği yenilikler ile fark yaratan Near East Bank, tüketiciye Girne, Mağusa, Lefkoşa veGüzelyurt bölgelerinde bulunan 72 adet KİOSK cihazından kredi kartı veya nakit olarak; Kıb-Tek, önödemeli su sayacı kontör yüklemesi, Vodafone ve Turkcell fatura ödemeleri, Vodafone ve Turkcellkontör yükleme, Vodafone ve Turkcell paket yükleme, Belediye temizlik ücreti, Belediye emlakvergisi, Belediye sağlık ücreti, Belediye trafik cezası ve daha birçok Belediye fatura ödemeleri için kolaylık sağlıyor.KİOSK cihazlarının ve ATM’lerin hangi lokasyonda olduğunu öğrenmek isteyenmüşteriler Near East Bank’ın www.neareastbank.com adresini ziyaret edebilir.Near East Bank olarak öncelikli hedeflerinin yenilikçi çözümlerle müşterilerine sundukları değerleriartırmak ve tüm kanallarda üstün müşteri deneyimi sağlamak olduğunu belirten Near East BankGenel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, “çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetlerin yanı sıra KKTC çapındayayılmış hizmet altyapısıyla 7/24 müşterilerimizin yanında olmayı başardık” ifadelerini kullandı.Dijital dönüşüm yolculuğunun, bankacılığın ve müşterilerin hayatlarının kalitesini yükseltmektekaçınılmaz unsurlar olan güven, yaygınlık ve zamanın doğrudan ve olumlu yönde etkilemekteolduğunun altını çizen Haskasap, gerçekleştirdikleri teknoloji yatırımlarıyla müşterilerine kolaykullanabilecekleri, işlemlerini saniyeler içinde yaparak hayatlarını kesintisiz bir biçimde sürdürecekleribir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalışmalarını istikrarlı bir biçimde sürdürdüklerinin altını çizerek sözlerini tamamladı. Lha