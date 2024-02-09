Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden Güzelyurt Belediyesi’ne iş birliği çağrısı

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği,

Güzelyurt Belediyesi’ne “bir gece aniden yok edilen 18 köpeğin bulunması için” iş birliği çağrısı yaptı.

Dernek Başkanı Rana Sarro tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güzelyurt Belediyesi barınağındaki 18 köpeğin bir gece ansızın kaybolduğu, barınakta sadece 6 köpek kaldığının belirtildiği açıklamada; barınak için “Güzelyurt Belediyesi’nin barınak olarak lanse edilen yeri” ifadesi kullanıldı.

Kaybolan 18 köpeğin “öldürülmediklerinin” umulduğu kaydedilen açıklamada, köpeklerin bulunması için Belediye’den yardım talep edildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın bir gazeteye yaptığı açıklamada, “kendilerinin bir barınağı olmadığı ve tüm köpekleri sokaklara bıraktıkları” açıklamasının gerçeği yansıtmadığının kaydedildiği açıklamada, “Peki, barınağınız yoksa seçime bir yıl kala toplamaya başlayıp hapsettiğiniz köpekleri ne diye hapis tutuyordunuz?” diye soruldu.