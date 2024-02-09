“Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları” sergisi açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde yapılacak serginin açılışı, 15 Şubat Perşembe günü saat 18.00’de Gazimağusa Bandabuliya’da gerçekleştirilecek. Sergi, 15-26 Şubat tarihleri arasında hafta içi 09.00 – 22.00 ve Cumartesi günleri 10.00-20.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.
Sergi kapsamında 21 Şubat Çarşamba günü, saat 19.00’da söyleşi ve katalog tanıtımı, ayrıca 24 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de 9-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik atölye çalışması da yer alacak.
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