Güneyden Gelişlerde Azalma

2024’ün ilk 4 ayında Güney’den Kuzey’e günde 20 bine yakın giriş olduğu hesaplandı

Kara geçiş kapıları 2024’ün ilk 4 aylık döneminde yoğun trafikten kurtulmadı. Açıklanan resmi verilere göre Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a günde 19 bine yakın giriş olduğu hesaplandı.Bu rakamlar, kara kapılarında aşırı bir yoğunluğa işaret ediyor. Kara kapılarından her gün ortalama 7 bin 354 Kıbrıslı Türk; 7 bin 591 Kıbrıslı Rum ve 4 bin 751 “yabancı” Kuzey’e giriş yapıyor.2024 yılının ilk dört aylık döneminde kara kapılarını kullanarak gelen Kıbrıslı Rumlar ile “yabancıların” sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.3 oranında azalarak, 1 milyon 493 bin 359’a geriledi.Ancak, Kıbrıslı Türkler de hesaplamaya katılınca giriş sayısı %4.02 artışla 2 milyon 383 bin 170’e ulaşıyor. Kıbrıslı Türklerin giriş sayısı %16.7 artışla 889 bin 811’e ulaştı.Ocak-Nisan döneminde kara kapılarından giriş yapanların başında yine Kıbrıslı Rumlar geliyor, Kıbrıslı Türkler hesaba katılmazsa Yunanlar ikinci, Birleşik Krallık vatandaşları ise üçüncü sırada yer aldı. TL’nin Euro karşısında değer kaybı nedeniyle Kuzey’e hücum eden Kıbrıslı Rum sayısı pahalılığın aşırı bir hal alması sonrasında düştü. Bu gerçek kendini geçişlerde de gösterdi. 2023’te 934 bin 352 olan geçiş sayısı, %1.7 azalışla 918 bin 525’e indi.