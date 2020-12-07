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Görenler şaşkına döndü

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Tatlısu’da bulunan 1 kilo 200 gram ağırlığındaki mantar, görenleri şaşkına çevirdi

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Görenler şaşkına döndü
Tatlısu’da önceki gün Serdar Olcay tarafından bulunan mantar dikkat çekti.
Ülkemizde yağışlı havaların ardından doğal güzelliklerimizden olan mantarlar büyümeye başladı.
Sezonun ilk aylarında Serdar Olcay tarafından bulunan 1 kilo 200 gram ağırlığındaki gavcar mantarı sosyal medyada beğeni topladı.
 
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