Görenler şaşkına döndü

Tatlısu’da bulunan 1 kilo 200 gram ağırlığındaki mantar, görenleri şaşkına çevirdi

Tatlısu’da önceki gün Serdar Olcay tarafından bulunan mantar dikkat çekti.

Ülkemizde yağışlı havaların ardından doğal güzelliklerimizden olan mantarlar büyümeye başladı.

Sezonun ilk aylarında Serdar Olcay tarafından bulunan 1 kilo 200 gram ağırlığındaki gavcar mantarı sosyal medyada beğeni topladı.

