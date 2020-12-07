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Üretici 4 TL’ye veriyor, marketler 6.50’ye satıyor

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Patates Üreticileri Birliği, üreticinin patatesi 4 TL’ye sattığını ve patatesin kilosunun 6 ile 6,50 olmasının normal olduğunu belirterek, “Pahalı değil, halkımız tepki göstermesin” görüşünü belirtti

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Üretici 4 TL’ye veriyor, marketler 6.50’ye satıyor
Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, patatesin kilosunun 6 ilâ 6,50 olmasının 'normal' olduğunu belirterek olması gereken fiyatın bu olduğunu söyledi.
Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunarak patatesin kilosunun 6 ilâ 6,50 TL olmasının normal olduğunu ifade etti.
Patatesin aşırı yağışlardan etkilendiğine de dikkat çeken Halkseven, “Umarım bu fiyatta kalır” diyerek patatesin olması gereken fiyatının bu olduğunu belirtti.  
Patates Üreticileri Birliği Başkanı Halkseven, pandemiden ötürü üreticinin sıkıntı yaşadığını, geçtiğimiz dönemde patatesin çok ucuza alıcıya verildiğini aktararak “yoluna koymaya çalışıyoruz” dedi.
Üreticinin şu anda patatesi 4 TL’ye sattığını belirten Engin Halkseven, üreticinin aslında 5 TL’ye ürününü satması gerektiğini fakat ülkenin ekonomik sıkıntı içerisinde olması nedeniyle “ellerini taşın altına koyduklarını" dile getirdi.
Patatesin bazı marketlerde 6,50’a satılmasının normal olduğunu şu şekilde ifade etti: “Pahalı değil, halkımız tepki göstermesin”  
 
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