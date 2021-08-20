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Girne'de üç işletmeye mühür

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Girne’deki denetimlerde genel gıda güvenliği açısından eksikleri tespit edilen Hürdeniz Corner Restaurant - Antik Liman ve Cemersu Girne Şube ile personelin sağlık karneleri ve PCR test sonuçları olmayan Sun Rays Hostel Cafe’nin faaliyetleri durdurularak mühürlendi

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Girne'de üç işletmeye mühür
 
Girne Belediyesi, 29 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında 126 işletmeyi gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 pandemi önlemleriyle ilgili gerçekleştirdiği denetimlerde genel gıda güvenliği açısından eksikleri tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durdurarak, mühürledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, faaliyet koşullarında mutfak ve gıda hijyeni ile ilgili yetersizlikler tespit edilen Hürdeniz Corner Restaurant - Antik Liman ve Cemersu Girne Şube ile personelin sağlık karneleri ve PCR test sonuçları olmayan Sun Rays Hostel Cafe’nin faaliyetleri durdurularak mühürlendiği, ardından teknik eksiklerini gideren Hürdeniz Restaurant ile Cemersu’nun faaliyetlerine yeniden izin verilirken, Sun Rays Cafe’nin halen mühürlü olduğu belirtildi.
Belediyenin yiyecek-içecek ve eğlence mekanlarının baskın niteliğindeki gece denetimlerine de ağırlık verildiği belirtilirken, genel işyeri kontrolleri kapsamında 25 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildiği, 10 işletmeye eksiklerini gidermemesi halinde kapatma uyarısı yapıldığı, 10 işyerinin yetersiz bulunan gıda hijyeni önlemleri nedeniyle toplam 6953TL para cezasına çarptırıldığı, 1 işyerinin de gerekli Covid önlemlerini almadığı gerekçesiyle 8800 TL para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeme içme ve eğlence mekanlarının yoğunluğu nedeniyle bu sektörlerde sadece genel hijyen ile ilgili önlemlerin değil aynı zamanda Covid ile ilgili önlemlerin de sıkı şekilde uygulanmasını gerektiğini ifade etti. 

 
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