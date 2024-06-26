Gemikonağı’nda iş kazası… 1 yaralı

Gemikonağı’nda bir inşaatta dün yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 8.00 sıralarında, Gemikonağı’ndaki bir apartman inşaatında iskele üzerinde çalışan Mahmut Akalan (E-50), sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip, beş metre yükseklikten düşerek yaralandı.



Akalan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sağ kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.