Gemikonağı’nda iş kazası… 1 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 8.00 sıralarında, Gemikonağı’ndaki bir apartman inşaatında iskele üzerinde çalışan Mahmut Akalan (E-50), sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip, beş metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Akalan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sağ kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.