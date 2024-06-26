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Gemikonağı’nda iş kazası… 1 yaralı

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Gemikonağı’nda bir inşaatta dün yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı.

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Gemikonağı’nda iş kazası… 1 yaralı
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 8.00 sıralarında, Gemikonağı’ndaki bir apartman inşaatında iskele üzerinde çalışan Mahmut Akalan (E-50), sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip, beş metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Akalan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sağ kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
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