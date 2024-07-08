“Geleceğe kirli miras bırakacak ‘istikrar’a hayır..!”

UBP’de kurultay tarihinin açıklanmasına sayılı saatler kala, partinin tecrübeli milletvekillerinden olan bakanlık da yapmış ismi İzlem Gürçağ Altuğra’dan anlamlı bir paylaşım geldi. Sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda oldukça net mesajlar veren Altuğra, parti genel başkanı Üstel’i hedefe koydu ve “Nam olarak geleceğe kirli miras bırakmak, Yüreğimizi dağlıyor” ifadesini kullandı.

Altuğra, paylaşımın sonunda Üstel’in bir süredir kurultay malzemesi olarak kullandığı “istikrar” ifadesine de yer vererek, “Böyle zihniyetteki istikrara elbette ki HAYIR” dedi ve kurultayda kimden yana olacağının öncesinde, kime karşı olacağını açıklamış oldu.

İzlem Gürçağ Altuğra’nın paylaşımı şöyle: “Nam olarak geleceğe kirli miras bırakmak Yüreğimizi dağlıyor Böyle zihniyetteki istikrara elbette ki HAYIR”

