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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta asayiş ve trafik denetimleri

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623 sürücüye rapor, 66 araca trafikten men

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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta asayiş ve trafik denetimleri
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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.
Denetimler sırasında Gazimağusa'da 321 sürücü rapor edildi, 2 araç trafikten men edildi. 211 sürücünün rapor edildiği Girne'de 61 araç trafikten alıkonuldu. Güzelyurt'ta ise 91 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 3 araç ise trafikten men edildi.


-Gazimağusa
Polis bültenine göre, Gazimağusa’daki denetimler kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 20 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.
Trafik ekiplerinindenetimlerinde, 1285 araç sürücüsü kontrol edildi, 181’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere 321 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edildi.


-Girne’deki denetimlerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı
Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz bulunan bir kişi tutuklandı.
Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 23 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.
Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu, toplam 1050 araç sürücüsü kontrol edildi, 66’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 211 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 61 araç ise trafikten men edildi.


-Güzelyurt’ta denetim yapıldı
Polis ekiplerinin Güzelyurt’taki denetimleri kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.
Trafik ekipleri 585 araç sürücüsünü kontrol etti.
57’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere 91 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edildi.
 
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