Fırtına, ağacı söktü

Bölgeyi önceki gece yarısı itibarıyla etkisi altına alan ve bu akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen alçak basınç sistemi, Güney Kıbrıs’ta etkili oluyor.



Güney’de yayımlanan Fileleftheros’un haberine göre “Carmel” olarak adlandırılan sistem nedeniyle yoğun yağış ve bölgesel fırtına beklentisi yüzünden Meteoroloji Dairesi pazartesi gününe kadar turuncu alarm verdi.

Güneyde Sivil Savunma Teşkilatı başta olmak üzere yerel yönetim birimleri halka gerekli tedbirleri alma ve muhtemel sel bölgelerinden uzak durma çağrıları yapıyor.

Sigma’nın haberine göre, bölgede bu akşama kadar etkili olması beklenen “Carmel”, önceki geceden dün sabaha kadar Güney Kıbrıs genelinde yağışlar ve güçlü rüzgarlarla kendini gösterdi.

Habere göre önceki gece Faneromeni (Lefkoşa) bölgesinde, fırtınaya dayanamayan bir ağaç yerinden söküldü ve Noel süslemelerinin yer aldığı meydandaki aydınlatma direğinin üzerine düştü.

