banner762
banner753
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
23 0
Cihangir, Girne’ye patladı
Cihangir, Girne’ye patladı
54 0
 
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
19 0
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
50 0
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
276 0
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
12 0
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
209 0
banner661
banner726

Fırtına, ağacı söktü

banner476

Bölgeyi önceki gece yarısı itibarıyla etkisi altına alan ve bu akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen alçak basınç sistemi, Güney Kıbrıs’ta etkili oluyor.

banner714
Fırtına, ağacı söktü
banner721
 
Güney’de yayımlanan Fileleftheros’un haberine göre “Carmel” olarak adlandırılan sistem nedeniyle yoğun yağış ve bölgesel fırtına beklentisi yüzünden Meteoroloji Dairesi pazartesi gününe kadar turuncu alarm verdi. 
Güneyde Sivil Savunma Teşkilatı başta olmak üzere yerel yönetim birimleri halka gerekli tedbirleri alma ve muhtemel sel bölgelerinden uzak durma çağrıları yapıyor.
Sigma’nın haberine göre, bölgede bu akşama kadar etkili olması beklenen “Carmel”, önceki geceden dün sabaha kadar Güney Kıbrıs genelinde yağışlar ve güçlü rüzgarlarla kendini gösterdi.
Habere göre önceki gece Faneromeni (Lefkoşa) bölgesinde, fırtınaya dayanamayan bir ağaç yerinden söküldü ve Noel süslemelerinin yer aldığı meydandaki aydınlatma direğinin üzerine düştü.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.