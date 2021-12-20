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‘Kadir baba’nın üzen vedası

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Güzelyurt bölgesinin çok sevilen simalarından olan ve “Kadir baba” olarak anılan 67 yaşındaki Kadir Yıldız, Covid 19 nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi günü yaşamını yitirdi.

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‘Kadir baba’nın üzen vedası
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28 Kasım tarihinden itibaren Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde entübe şekilde tedavi gören Kadir Yıldız önceki sabah 10.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Kadir Yıldız’ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Yıldız’ın 1 doz aşılı olduğu (mayıs) öğrenilirken, eşinin de yine Covid 19 nedeniyle Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde entübe şekilde tedavi gördüğü öğrenildi.
 
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