‘Kadir baba’nın üzen vedası

Güzelyurt bölgesinin çok sevilen simalarından olan ve “Kadir baba” olarak anılan 67 yaşındaki Kadir Yıldız, Covid 19 nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi günü yaşamını yitirdi.



28 Kasım tarihinden itibaren Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde entübe şekilde tedavi gören Kadir Yıldız önceki sabah 10.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Kadir Yıldız’ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Yıldız’ın 1 doz aşılı olduğu (mayıs) öğrenilirken, eşinin de yine Covid 19 nedeniyle Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde entübe şekilde tedavi gördüğü öğrenildi.

