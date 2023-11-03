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Evkaf’ın kurduğu iyilik medeniyetini anlatan yeni bir kitapçık hazırlandı

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Evkaf’ın kurduğu iyilik medeniyetini anlatan yeni bir kitapçık hazırlandı
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450 yılı aşkın geçmişiyle Kıbrıs’ta İyilik Medeniyetini yaşatan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf),  çalışmalarını ve yapısını anlattığı yeni kitapçığı halkın bilgisine sundu.
Vakıf terimini tanımlayarak vakfetmenin önemine değinen kitapçık, iyilik medeniyetinin sürdürülmesine vesile olan örnek çalışmaları içerisinde bulunduruyor.
Aşağıda yer alan linke tıklayarak oluşturulan kitapçığa ulaşabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz.
https://www.evkaf.net/evkafdemek.pdf
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