Aslan, Zaha'yla kükredi

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Galatasaray konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar üst üste 10. lig galibiyetine ulaştı

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç Kara, Gomis, Hajradinovic, Fall, Ngoy



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Mücadele 2-1'lik Galatasaray'ın galibiyeti ile sonuçlandı. Sarı kırmızılıların gollerini 33 ve 51'de Zaha kaydetti.

Kasımpaşa'nın tek golünü ise 54'de Omeruo attı.

Uruguaylı file bekçisi Muslera ise 58. dakikada sakatlanarak yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Mücadele 2-1'lik Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'de 11. maçında 10. galibiyetini alan Galatasaray puanını 31 yaptı. Kasımpaşa ise ligde 3. mağlubiyetini yaşadı ve 18 puanda kaldı.

Ndombele kadroda yok

Galatasaray'da Tanguy Ndombele sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada Ndombele'nin yakın zamanda takıma katılacağını bildirdi.