banner913
banner932
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
11 0
17 0
 
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
12 0
Eşitliği bozamadılar
Eşitliği bozamadılar
23 0
Enflasyonda artış
Enflasyonda artış
26 0
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
21 0
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
16 0
banner1012

Evkaf Aracılığıyla İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Kolisi Dağıtıldı

banner974
Evkaf Aracılığıyla İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Kolisi Dağıtıldı
banner971
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ülkemize gönderilen gıda kolileri Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı.

Adana Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Çolak eşliğinde dağıtımı gerçekleştirilen yardımlar ile ihtiyaç sahibi aileler mutlu edilirken, gıda kolileri Ramazan ayı boyunca daha fazla ihtiyaçlı aileye ulaşacak.

Bu kıymetli organizasyonun parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar İdaresinin her zaman desteklerini esirgemediğini, yanımızda olduklarını ve yapılan yardımlar ile vakıf ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.