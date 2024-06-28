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Et ithalatı konusunda yasa gücünde kararname

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Et ithalatı konusunda yasa gücünde kararname
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Et ithalatının hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla “Toprak Ürünleri Kurumunun Yapacağı Et İthalatına İlişkin Kamu İhale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” hazırlandı.
Bakanlar Kurulu'nun kararnameye ilişkin kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen kriterler çerçevesinde  Toprak Ürünleri Kurumu tarafından getirilecek kemikli/kemiksiz donmuş kuzu eti ile donmuş kuzu veya dana kıymanın Kamu İhale Yasası dışında tutan Kararname, 1 Ekim tarihine kadar yürürlükte olacak.
 
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