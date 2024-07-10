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Enver Haskasap Macaristan yolcusu

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Enver Haskasap Macaristan yolcusu
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Drift Neu Racing Team pilotu Enver Haskasap  Macaristan’da gerçekleşecek TRACKWOOD Festival this July’e  2. Kez katılmaya hazırlanıyor.
13 - 14 Temmuz’da Macaristan’da gerçekleştirilecek yarışa 15 ülkeden en iyi  60 pilot rabocsiring pistinde yer alacak.
2018 yılında Macaristan’ın Mariapoc’s şehrinde yapılan Avrupa Drift Şampiyonası ikinci ayağında mücadele veren Haskasap, Rebocsring Pisti’nde yapılan yarışta mücadele ederken talihsiz bir kaza sonrası istediği dereceyi elde edememişti.
Avrupa Şampiyonası’nı takip eden çifte KKTC Şampiyonluğu bulunan Enver Haskasap bu etkinlikte iyi bir derece ile dönmeyi hedefliyor.
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