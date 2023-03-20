“Enkaz kaldırırken kum yığını temizliyorduk”

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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“Enkaz kaldırırken kum yığını temizliyorduk”

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Voleybol tutkusunu profesyonel sporcu olarak devam ettirme hayali kurarken, İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Özgür İçme’nin babası Meriç İçme, duygularını döktü “Otelin olduğu noktaya vardığımızda otel adına hiçbir şey yoktu, dizlerimizin üzerine çöktük bu nasıl enkaz diye isyan ettik. Oğlumun telefonda bahsettiği hediyeler ve gözlüğü, iki saat sonra da cansız bedeni çıktı. Gerisini hatırlamıyorum”

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“Enkaz kaldırırken kum yığını temizliyorduk”
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Adıyaman İsias Otel enkazında 13 yaşındaki oğlu Özgür İçme’yi kaybeden baba Meriç İçme, tüm ailelerin çocuklarını güle oynaya okul önünden uğurladığını anlattı.
Çocukların Adıyaman’ı bilmediklerini ancak orada kar yağdığını öğrenince çok mutlu olduklarını ifade eden baba, “Gittikleri günün ertesinde kar yağdı, oyunlarını oynadılar. Oğlum telefonda “baba karın tadına bakabilir miyim?” diye sordu bizde izin verdik. Adana maçını aldıkları için çok mutluydular, bana espri de yaptı. Pazartesi günü Hatay’la maçları vardı o yüzden en son saat 21.30’da konuştuk” dedi.
“OTEL ADINA HİÇ BİRŞEY YOKTU”… 
Acılı baba Meriç İçme; depremi hissettiklerini, sarsıntı sonrası garip bir şekilde uyuyamadıklarını ve sosyal medyayı taramaya başladıklarını dile getirirken, yarım saat sonra Adıyaman’da deprem olduğunu öğrendiklerini kaydetti. Organize olarak havaalanına gittiklerini, büyük umut ve tedirginlik içinde Adıyaman’a vardıkları zaman ise her yerin karanlık olduğunu kaydeden baba, “Yağmur yağıyordu, etraf enkaz doluydu. Yarım saat sonra otelin olduğu noktaya vardığımızda otel adına hiçbir şey yoktu, dizlerimizin üzerine çöktük bu nasıl enkaz diye isyan ettik. Enkaza çıktık herkes çocuklarının isimlerini çağırıyordu, hiçbir yaşam alanı yoktu ve enkaz kaldırırken kum yığını temizliyorduk” dedi.
“ÇOCUKLARIMIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞMAK İÇİN YALVARDIK”
Enkaz bölgesinde zamanla yarıştıklarını, saatler geçtikçe artık yalvarmaya başladıklarını anlatırken o günü yeniden yaşayan baba Meriç İçme, “Hepimiz çok kötüydük. Bizi öyle bir duruma getirdiler ki, çıkan her cansız beden bizim evladımız değil diye umutlanıyorduk. Doruk ve Alp kardeşler ile Özgür aynı odayı paylaşıyordu. Osman hoca ile beraber kenetlenip her cansız beden çıktığında koşuyorduk. Önce Doruk çıktı, bir iki saat sonra ise eşyalar. Oğlumun telefonda bahsettiği hediyeler ve gözlüğü, iki saat sonra da cansız bedeni çıktı. Gerisini hatırlamıyorum” sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.
DÜNYALARI BAŞLARINA YIKILDI
Çocukların yatakta ya da yan tarafta bulunduğunu söyleyen baba, oğlunun tişörtünü ve şortunu bulduktan sonra dünyasının başına yıkıldığını kaydetti. İlk 7 cenaze ile adaya döndüklerini ifade eden Meriç İçme, “Acımızı yaşayamadan adaletin peşine düştük. Yapılacak olan hiçbir şey onları geri getirmeyecek, Özgür 13 yaşında voleybol aşığı ve 5 farklı takımda oynayan hayalleri büyük bir çocuktu” diyerek oğlunun özleminin her gün daha da arttığını anlattı.
 
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