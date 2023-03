Voleybol tutkusunu profesyonel sporcu olarak devam ettirme hayali kurarken, İsias Otel enkazında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Özgür İçme’nin babası Meriç İçme, duygularını döktü “Otelin olduğu noktaya vardığımızda otel adına hiçbir şey yoktu, dizlerimizin üzerine çöktük bu nasıl enkaz diye isyan ettik. Oğlumun telefonda bahsettiği hediyeler ve gözlüğü, iki saat sonra da cansız bedeni çıktı. Gerisini hatırlamıyorum”

Adıyaman İsias Otel enkazında 13 yaşındaki oğlu Özgür İçme’yi kaybeden baba Meriç İçme, tüm ailelerin çocuklarını güle oynaya okul önünden uğurladığını anlattı.

Çocukların Adıyaman’ı bilmediklerini ancak orada kar yağdığını öğrenince çok mutlu olduklarını ifade eden baba, “Gittikleri günün ertesinde kar yağdı, oyunlarını oynadılar. Oğlum telefonda “baba karın tadına bakabilir miyim?” diye sordu bizde izin verdik. Adana maçını aldıkları için çok mutluydular, bana espri de yaptı. Pazartesi günü Hatay’la maçları vardı o yüzden en son saat 21.30’da konuştuk” dedi.

“OTEL ADINA HİÇ BİRŞEY YOKTU”…

Acılı baba Meriç İçme; depremi hissettiklerini, sarsıntı sonrası garip bir şekilde uyuyamadıklarını ve sosyal medyayı taramaya başladıklarını dile getirirken, yarım saat sonra Adıyaman’da deprem olduğunu öğrendiklerini kaydetti. Organize olarak havaalanına gittiklerini, büyük umut ve tedirginlik içinde Adıyaman’a vardıkları zaman ise her yerin karanlık olduğunu kaydeden baba, “Yağmur yağıyordu, etraf enkaz doluydu. Yarım saat sonra otelin olduğu noktaya vardığımızda otel adına hiçbir şey yoktu, dizlerimizin üzerine çöktük bu nasıl enkaz diye isyan ettik. Enkaza çıktık herkes çocuklarının isimlerini çağırıyordu, hiçbir yaşam alanı yoktu ve enkaz kaldırırken kum yığını temizliyorduk” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞMAK İÇİN YALVARDIK”

Enkaz bölgesinde zamanla yarıştıklarını, saatler geçtikçe artık yalvarmaya başladıklarını anlatırken o günü yeniden yaşayan baba Meriç İçme, “Hepimiz çok kötüydük. Bizi öyle bir duruma getirdiler ki, çıkan her cansız beden bizim evladımız değil diye umutlanıyorduk. Doruk ve Alp kardeşler ile Özgür aynı odayı paylaşıyordu. Osman hoca ile beraber kenetlenip her cansız beden çıktığında koşuyorduk. Önce Doruk çıktı, bir iki saat sonra ise eşyalar. Oğlumun telefonda bahsettiği hediyeler ve gözlüğü, iki saat sonra da cansız bedeni çıktı. Gerisini hatırlamıyorum” sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

DÜNYALARI BAŞLARINA YIKILDI

Çocukların yatakta ya da yan tarafta bulunduğunu söyleyen baba, oğlunun tişörtünü ve şortunu bulduktan sonra dünyasının başına yıkıldığını kaydetti. İlk 7 cenaze ile adaya döndüklerini ifade eden Meriç İçme, “Acımızı yaşayamadan adaletin peşine düştük. Yapılacak olan hiçbir şey onları geri getirmeyecek, Özgür 13 yaşında voleybol aşığı ve 5 farklı takımda oynayan hayalleri büyük bir çocuktu” diyerek oğlunun özleminin her gün daha da arttığını anlattı.