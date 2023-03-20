“Şampiyon dönüp bizi cezaevinden çıkarmayı hayal etmiş”

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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“Şampiyon dönüp bizi cezaevinden çıkarmayı hayal etmiş”

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14 yaşındaki Mehmet Arif Altak, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında can veren evlatlarımızdan biriydi. Altı ay boyunca cezaevinde yavrusuna hasret kalan ve oğluna sarılmayı beklerken tabutuna sarılan acılı annesi Meryem Altak’ın haklı isyanı yürekleri dağladı “Türkiye’ye şampiyon olma hayali ile gitmiş, geri dönünce bizim çıkacağımızı ümit etmiş. Herkes enkazdan çıkıp birbirine sarılacak benim oğlum kime sarılacak diye ağlıyordum”

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“Şampiyon dönüp bizi cezaevinden çıkarmayı hayal etmiş”
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14 yaşındaki Mehmet Arif Altak, Mağusa Türk Maarif Kolejinde 8. sınıf öğrencisiydi. O da Adıyaman’daki İsias Otel enkazında can veren evlatlarımızdan biriydi.
Ancak onun hikayesi daha farklıydı. Anne ve babası 6 aydır cezaevindeydi.
Adıyaman’a gitmeden bir hafta önce annesine “Anne ben şampiyon olmaya gidiyorum” demişti. Ancak ne o anne babasına kavuşabildi ne de annesi babası ona kavuşabildi.
Altak çifti 20 yıl önce adaya geldi, ‘Kayıtsız oturum’ suçlaması ile 6 ay önce evlatlarından ve yuvalarından koparılarak cezaevine kapatıldı.
Aylarca mahkemeye gidip gelen ve aleyhlerindeki suçlamayı bir türlü öğrenemeyen Mustafa-Meryem Altak çifti, cezaevinde evlat acısı yaşadı.
Altı aylık tutukluluk süreçlerinde çocukları ile toplam 5 kez görüştüğünü anlatan acılı anne, “Çok özlemiştik, tutuklandıktan tam 3 buçuk ay sonra oğlumu ve kızımı gördüğüm zaman ne kadar büyüdüler demiştim” dedi.
Gözündeki yaşı dindiremeyen acılı anne Meryem Altak, depremi hissettiğini ancak cezaevinde yaşadığı o çaresiz anları hayatı boyunca unutamayacağını hıçkırıklara boğularak anlattı.
KÜÇÜK OMUZLARINA BÜYÜK BİR ÖZLEM YÜKLEDİ… 
Görüş günlerinde hep ağladıklarını anlatan Meryem Altak, oğlu Mehmet Arif’in spora çok düşkün olduğunu anlattı. Türkiye’de havaların çok soğuk olduğunu oğlunun gitmesini istemediğini ama onun arkadaşları ile çok mutlu olduğunu anlatan anne, “Çok gitmek istedi kıramadık. Ben sonradan öğrendim Türkiye’ye şampiyon olma hayali ile gitmiş, geri dönünce bizim çıkacağımızı ümit etmiş. Öyle bir acı ki anlatamıyorum küçücük omuzlarına koca bir özlem yüklemiş. Adıyaman’a gitmeden 1 hafta önce görmüştüm, sarıldım boyumu geçmişti. Pazartesi telefon günümdü gözünü telefondan ayırma seni arayacağım demiştim şampiyon olacağını bize madalya getireceğini söyleyerek vedalaştık en son” sözlerini dile getirirken gözyaşlarına hâkim olamadı.
“OĞLUM ENKAZDA BİZ MAHKEMEDEYDİK”…
Cezaevinde imkânların çok kısıtlı olmasına rağmen orada kendilerine yardımcı olanların da bulunduğunu anlatan anne, “Deprem sabahı cezaevinde herkesin yüzü değişikti. 7’de televizyon açılınca alt yazılar geçmeye başladı. Sayım biter bitmez telefon hakkım vardı koştum önce hakkımı kullanamadım sonra kızımla iletişime geçtim. Dört duvar arasında çaresizlik, klima çalışırken acaba oğlum üşür mü? Yemek yemeye çalışırken acaba aç mı susadı mı? Diye düşünürken, oğlum enkaz altındaydı ve biz yeniden mahkemeye çıkarılmıştık. Hiçbir şey öğrenemedik, Adıyaman’a gitmek için suçlamayı kabul ettik. Polis hızlıca bizi havaalanına yetiştirse de orada da zorluk çıktı ve bizi uçağa almadılar” dedi.
“SON BİR KEZ DAHA GÖREMEDİM” … 
Oğlunun şampiyonluğunda cezaevinde oldukları için buruk olduklarını, kaydeden anne, “Deprem sonrası çıkarılan zorluk nedeniyle gidemedik. Ben yine orada herkesin anne ve babası olacak herkes enkazdan çıkıp birbirine sarılacak benim oğlum kime sarılacak diye ağlıyordum. Çok sevdiği bir tişörtü vardı, onu orada rehber öğretmeni teşhis etti. Son teşhisi de buradaki kız kardeşi çünkü o tişörtü ile uğurlamıştı kardeşini. Her gün mezardayız, konuşunca teselli buluyoruz davanın bir an önce sonuçlanmasını dileriz” ifadelerini kullandı.
 
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