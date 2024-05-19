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Engellilere destek kermesine yoğun katılım

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Engellilere destek kermesine yoğun katılım
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğinde dün Lefkoşa, Büyükhan’da kermes düzenlendi.
 "Sevgi Her Engeli Aşar" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, engelli bireylere destek olmanın yanı sıra toplumda farkındalık ve duyarlılığın artırılması hedeflendi.
 Evkaf İyilik Gönüllüleri’nin çabası ve katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katılarak destek verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste elde edilen gelirin tamamı Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ne bağışlandı.
 Bu tür etkinliklerin toplumda yardımlaşma kültürünü geliştirmek açısından önemli olduğunu vurgulayan genç gönüllüler, etkinliğe katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

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