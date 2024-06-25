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Elektriğe zam geleceği iddialarına yalanlama

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El-Sen, elektriğe yüzde 13’lük zam geleceğini iddia etti, KIB-TEK iddiaları yalanladı

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Elektriğe zam geleceği iddialarına yalanlama
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UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, elektrik enerjisi birim fiyatlarına yüzde 13’lük zam yapmaya hazırlandığı iddia edildi, KIB-TEK iddiaları yalanladı.
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu tarafından gündeme taşınan iddiaya göre hükümet, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) ihtiyaç duyduğu yüzde 26’lık zammı, “hayat pahalılığına yansımaması” adına ikiye böldü, yüzde 13’lük ilk zammı geçtiğimiz ay uyguladı.
Kıbrıs Postası TV’de konuşan Tuğcu, bu hamlenin “hayat pahalılığına daha az yansıması ve asgari ücretin daha az artması” adına yapıldığını söyledi.
Tuğcu, yüzde 13’lük ikinci zammın da önümüzdeki günlerde uygulanacağını açıkladı.
Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bazı basın yayın organlarında yer alan "Elektrik tarifelerine zam yapılacağı" iddialarını yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada, elektrik tarifelerinde şuan fiyat artışıyla ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığı belirtildi.
KIB-TEK, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, mevcut elektrik tarifelerinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmasının gündemde olmadığını duyurdu.
 
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