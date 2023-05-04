El-Sen: AKSA'yla yapılacak anlaşmaya sessiz kalmayacağız

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, AKSA ile 15 yıllığına alım garantili bir anlaşma imzalanmasını asla kabul etmediklerini belirtti. Tuğcu, “Sanmayın ki sessiz kalacağız, tam tersi en sert şekilde sonuçları ne isterse olsun tepkimizi göstereceğiz” dedi.

Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili sırası ile Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Kıb-Tek Genel Müdürü’nden görüşme talep ettiklerini kaydederek, AKSA ile toplumun geleceğini ipotek altına alacak ve daha pahalıya elektrik alınmasına yol açacak bir anlaşmanın imzalanmasını kabul etmeme kararlılığını sürdürdüklerini kaydetti.

Ahmet Tuğcu, “Tüm argümanlar ortaya konmadan, kablo ile getirilmesi istenen elektriğin fizibilite raporu ortada yokken, AKSA ile kapasite artırımlı, 15 yıllığına alım garantili bir anlaşma imzalanmaya çalışılmasını El-Sen olarak asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

El-Sen’in tüm bu konularla ilgili teknik çalışma başlattığını ifade eden Tuğcu, toplum yararına, insanların daha ucuza elektrik alabilmesi ve arz güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

“Buna karşın hükümet yetkililerinin, yetkilerini aşan bir şekilde, topluma zarar vereceği açıkça ortada olan bir anlaşmayı dayatmaya çalıştığını” ileri süren Tuğcu, “Buna izin vermeyecek ve bedeli ne olurda olsun buna karşı direneceğiz” dedi.

-Topluma mücadele çağrısı

El-Sen Genel Sekreteri Tuğcu, bu süreçte toplumun mücadeleye desteğinin büyük önem taşıdığını belirterek, toplumu, El-Sen’in yanında, sokaklarda olmaya davet etti.