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"Ekonomik yapıyı güçlendireceğiz"

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Başbakan Ünal Üstel, Anavatan Türkiye ile imzaladıkları Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü'nün, KKTC ekonomisine ve altyapısına kısa zamanda büyük ivme katacağını söyledi

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"Ekonomik yapıyı güçlendireceğiz"
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Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Bayram vesilesiyle Güzelyurt ve Lefke'yi ziyaret etti.
Ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarında Ünal Üstel, Anavatan Türkiye ile imzaladıkları Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü'nün, KKTC ekonomisine ve altyapısına kısa zamanda büyük ivme katacağını söyledi.
Üstel, “İmzaladığımız yeni Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü ile daha da güçlendik. KKTC her geçen gün dünyayla kucaklaşma yolunda, Anavatanımızın da güçlü desteği ile daha da güçlenecek. İstikrarı sağladık. Tek tek büyük adımları attık, atacağız” dedi.
UBP’nin örgütsel gücü ve parti içi dayanışmasıyla son dönemde her seçimden zaferle çıktığını ifade eden Üstel,  UBP olarak KKTC'nin ekonomik yapısını güçlendirmek içi çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Önceliklerinin gençler olduğunu ifade eden Üstel, Sosyal Konut Yasası'nı en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile devam eden en üst düzeydeki diyalog ve işbirliği sayesinde, büyük projeleri hayata geçirmeye ve reformları gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Üstel, vatandaşın alım gücünü artırmak için de önemli adımlar atmayı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.
 
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