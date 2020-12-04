Duyarlılık örneği

Güzelyurtlu genç girişimci Çilem Dağıstanlı, engelli çocuklar için etkinlik düzenledi.Dağıstanlı, çocuklarla birlikte hamur yoğurarak kurabiye yaptı, şeker hamurlarıyla süslemeler gerçekleştirdi

Güzelyurtlu genç girişimci Çilem Dağıstanlı, sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.Dağıstanlı,Merkezi Cezaevi, SOS Çocuk Köyü, Çağlayan Çocuk Yurdundan sonra, 3 Mart Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli çocuklara Algım Özel Eğitim Merkezinde çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.Dağıstanlı; çocuklarla birlikte hamur yoğurarak kurabiye yaptı, şeker hamurlarıyla süsleme yaptı.Çocuklar ayrıca günün anısına resimler çekti, çocuklara katılım belgesi verildi ve pasta kesildi.Etkinliği organize eden Şekerlokum Direktörü ve genç girişimci Çilem Dağıstanlı, 21 Mart tarihinde planlamış olduğu DownSentromlu Çocuklara Pandemi nedeniyle etkinliği yapamadığını, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bu özel günde böyle bir anlamlı projeyi düzenlemekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.Dağıstanlı bu işe hobi olarak 8 yıl önce başladığını anlatarak, aldığı eğitimlerle kendini geliştirdiğini kaydetti.Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiğini vurgulayan Dağıstanlı, çocukları sevindirmek, eğlendirmek ve onların el becerilerini ortaya çıkarmak, kendilerine güven duygularını artırmak için böyle bir etkinlik organize ettiğini ifade etti. Dağıstanlı, çocukların yüzündeki gülümsemeyi ve mutluluğu görmenin paha biçilmez olduğunu vurgulayarak, etkinlikteki tüm detayları onlara özel olarak hazırladığını kaydetti.Genç girişimci Çilem Dağıstanlı önümüzdeki günlerde farklı projelere de imza atacak.