Devlet Piyangosu devretti

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül tarihinde, çıkana kadar gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 900 Bin TL olarak bugün itibarıyla satışa sunuluyor.
Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos Devlet Piyangosu çekilişinde, 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 50482 numaralı bilete isabet ederek devretti
Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül tarihinde, çıkana kadar gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 900 Bin TL olarak bugün itibarıyla satışa sunuluyor.