Girne'de ani ölüm

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 18.30 sıralarında Girne’de Cem Öztürk (E-48) isimli kişi ikametgahında ölü olarak bulundu. Müteveffanın yapılan muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmazken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.
GAZİMAĞUSA’DA HİNT KENEVİRİNDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa’da 2 kişi hintkeneviri bulundurmaktan tutuklandı.
Dün gece saat 23:00 sıralarında Gazimağusa’da T.J.M. (E-23) ve F.M.H.’nin (E-23) kalmakta olduğu odalarında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Adı edilenler tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Girne’de 48 yaşındaki Cem Öztürk evinde ölü bulundu.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 18.30 sıralarında Girne’de Cem Öztürk (E-48) isimli kişi ikametgahında ölü olarak bulundu. Müteveffanın yapılan muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmazken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.