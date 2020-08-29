Girne'de ani ölüm

Girne’de 48 yaşındaki Cem Öztürk evinde ölü bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 18.30 sıralarında Girne’de Cem Öztürk (E-48) isimli kişi ikametgahında ölü olarak bulundu. Müteveffanın yapılan muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmazken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA HİNT KENEVİRİNDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da 2 kişi hintkeneviri bulundurmaktan tutuklandı.

Dün gece saat 23:00 sıralarında Gazimağusa’da T.J.M. (E-23) ve F.M.H.’nin (E-23) kalmakta olduğu odalarında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Adı edilenler tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.