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Girne'de ani ölüm

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Girne’de 48 yaşındaki Cem Öztürk evinde ölü bulundu.

Girne'de ani ölüm

 

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 18.30 sıralarında Girne’de Cem Öztürk (E-48) isimli kişi ikametgahında ölü olarak bulundu. Müteveffanın yapılan muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmazken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belirlenecek. Soruşturma devam ediyor. 
GAZİMAĞUSA’DA HİNT KENEVİRİNDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI 
Gazimağusa’da 2 kişi hintkeneviri bulundurmaktan tutuklandı. 
Dün gece saat 23:00 sıralarında Gazimağusa’da T.J.M. (E-23) ve F.M.H.’nin (E-23) kalmakta olduğu odalarında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Adı edilenler tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 

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