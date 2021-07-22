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Derviş Zaim'e uluslararası ödül

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Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim'in "Flaşbellek" filmi, Arizona eyaletinde düzenlenen 27. Sedona Uluslararası Film Festivali'nden "En İyi Uluslararası Film" ödülünü kazandı

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Derviş Zaim'e uluslararası ödül

Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim'in "Flaşbellek" filmi, ABD'de düzenlenen festivalden ödülle döndü.

Film, Arizona eyaletinde düzenlenen 27. Sedona Uluslararası Film Festivali'nden "En İyi Uluslararası Film" ödülünü kazandı.

"Flaşbellek" filmi, 2020'de 42. Cinemed (Montpellier) Film Festivalinde "Genç Jüri Ödülü"ne hak kazanarak, 12-19 Temmuz'da Fransa'da CCAS (Social Activities of Energy) adlı kurumun organizasyonu ile salonlarda seyirci ile buluştu

Flaşbellek, Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini heyecan dolu bir serüven olarak anlatıyor.

Filmde, Arap sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman yer alıyor. İkiliye Husam Chadat ve Sara El Debuch eşlik ediyorlar.

2022'DE SİNEMADA GÖSTERİLECEK

Görüntü yönetmenliği'ni Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, müziğini Marios Takoushis'in yaptığı film, 2019'da Gaziantep ve Konya'da çekildi.

​​​​​​Film, festival süreçlerini tamamladıktan sonra 2022'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

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