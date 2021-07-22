Lefkoşa'da vaka sayısı uçtu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.783 olup, 85'i yerel 113 pozitif vakaya rastlanırken, 109 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelirken, 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 85 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 30 kişisi Lefkoşa, 34 kişisi Girne, 9 kişi Gazimağusa,4 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-4/ Gönyeli-5 / Haspolat-2/ Akıncılar-1/ Kaymaklı-5 / Yenişehir-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-1/ Ortaköy-1/ Demirhan-1/ Gaziköy-4/ Hamitköy-1 Girne - Girne Merkez-16/ Ağırdağ-1/ Alsancak-6/ Çatalköy-2/ Esentepe-3/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Beylerbeyi-1/ Lapta-2
Gazimağusa - Kaleiçi-1/ Tirmen-1/ Görneç-1/ Maraş-1/ Ulukışla-2/ Çanakkale-1/ Mutluyaka-1/ Sakarya-1
İskele - İskele Merkez-1/ Ağıllar-2 / Sınırüstü-1/ Kuzucuk-2
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez- 3/ Yukarı Bostancı-1
Lefke Lefke Merkez-2
22 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.783
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 113
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 85
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.780.106
Toplam Vaka Sayısı: 10.303
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9063
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1203
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 993
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 139
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 37
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 486
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 1206
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 464
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3215
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.599
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