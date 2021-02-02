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Değirmenlik bölgesinde aşılama başlıyor.

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Değirmenlik bölgesinde ikamet eden ve covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar arayarak başvuru yapabilir.

Değirmenlik bölgesinde aşılama başlıyor.
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KKTC Sağlık Bakanlığı ve Değirmenlik Belediyesi İşbirliği içerisinde Değirmenlik Sağlık Merkezi’nde Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği Covid-19 aşı takvimine göre öncelikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor.
Değirmenlik Belediyesinden verilen bilgiye göre, sosyal Mesafeyi koruyabilmek için randevu sistemiyle çalışılacak. Değirmenlik Sağlık Merkezine bağlı olan Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Cihangir, Beyköy, Balıkesir, Düzova, Gaziköy, Meriç köylerinde ikamet eden ve Covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların arayarak başvuru yapmaları gerekiyor.
Başvuru için aranacak numaralar şöyle; “Değirmenlik Sağlık Merkezi (0392) 232 34 64 ve Değirmenlik Belediyesi 0533 888 25 08 – 0542 888 2540”
Çukurova Kalavaç ve Yeniceköy için ise Serdarlı Sağlık Merkezi’nde Covid-19Aşılaması Devam Ediyor
Serdarlı Sağlık Merkezine bağlı olan Çukurova Kalavaç ve Yeniceköy’de ikamet eden ve Covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar da, Serdarlı Sağlık Merkezi’ni 376 6004 ve ya Değirmenlik Belediyesi’ni  0533 888 25 08 – 0542 888 2540 arayarak aşı için başvuru yapabiliyor.
AKDOĞAN SAĞLIK MERKEZİ
Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler için de Akdoğan Sağlık Merkezi’nde aşılama başlayacak. Randevu için yine yukarıdaki Değirmenlik Belediyesi telefonları aranarak randevu alınabilecek.
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