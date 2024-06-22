DAÜ’den İç Mimarlık öğrencilerine uluslararası yarışma fırsatı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen ve Aksugür ailesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek “Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişimi Öğrenci Yarışması”nın bu yıl beşincisi düzenleniyor.





12 Temmuz tarihine kadar başvuru yapılabilecek yarışma, dünya çapındaki tüm iç mimarlık öğrencilerine hitap ediyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, birinci, ikinci ve üçüncüye çeşitli ödüllerin verileceği yarışmanın jüri üyeliğini DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker, Doç. Dr. Afet Coşkun ve Dr. Eliz Erdenizci ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Erdal Aksugür, Prof. Dr. Sevinç Kurt, Doç. Dr. Betül Bilge Özdamar, Dr. Elif Erdemir Türkkan, TMMBOB İç Mimarlar Odası Başkanı Emrah Kaymak ve KKTC İç Mimarlar Odası Başkanı Pembe Komut yapacak.

1997-2001 yılları arasında da DAÜ İç Mimarlık Bölümü'nü kurarak Kurucu Bölüm Başkanı olarak görev yapan ve kendi isteği ile emekliye ayrıldığı Nisan 2009 tarihine kadar öğretim üyesi olarak DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde hizmete devam eden Prof. Dr. Nurten Aksugür anısına düzenlenen yarışma, İç Mimarlık alanında eğitim gören öğrencilerin eleştirel, yaratıcı ve özgün düşünceye odaklanmalarını amaçlıyor.

Öğrenciler, söz konusu yarışma ile tasarımın kavramsal boyutunun önemini anlayarak çeşitli bireysel sunum yöntemleriyle iletişim kurma ve düşüncelerini paylaşma fırsatı bulacaklar.

Yarışma, genç tasarımcılara motivasyon ve destek sağlamayı hedefliyor. Yarışma sonunda kazananların isimleri 9 Ekim tarihinde açıklanacak.



Söz konusu yarışmaya başvurmak isteyenler veya yarışma ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler https://bccinar.emu.edu.tr/tr internet sitesini ziyaret edebilirler.

