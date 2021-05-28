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DAÜ Beach Club 5 Haziran’da açılıyor

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DAÜ Beach Club 5 Haziran’da açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Deniz Tesisleri (DAÜ Beach Club) 5 Haziran 2021 Cumartesi günü açılıyor. Yaz aylarının değişmez sembollerinden biri olan DAÜ Beach Club, enfes lezzetlerin damak tadınıza sunulduğu Restoran ve Bar’ı,  hijyenik ve güvenilir geniş havuzu ve adanın en güzel sahili ile halkımıza kapılarını açacak.

Restoran, Plaj ve Beach Bar haftanın her günü 08:00 – 20:00, yüzme havuzu ise haftanın her günü 10:00 – 19:00 saatleri arasında hizmet verecek. Geniş kapasiteli iç mekan, havuz başı ve deniz manzaralı dış mekanı ile DAÜ Beach Club tüm yemekli, kokteylli organizasyonlar ve düğün, nişan, toplantı, doğum günü ile diğer organizasyonlarda kaliteli, lezzetli ve uygun fiyatlı menü seçenekleri ile hizmet vermeye devam edecek. DAÜ Beach Club’ın resmi sosyal medya hesabına https://www.facebook.com/EMUBEACHCLUB adresinden ulaşılabiliyor.

Günübirlik havuz kullanımı ile ilgili çeşitli alternatifler, sezonluk kullanım üyeliği, yalnızca plaj-şezlong kullanımı alternatifi gibi imkanları da misafirlerine sunan DAÜ Beach Club’ın hizmetlerine ilişkin detaylı bilgi ve rezervasyonlar için 630 16 89 numaralı telefondan Halkla İlişkiler Ofisi’ne veya 630 38 66 numaralı telefondan Beach Club’a ulaşılabilir.
 

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Etiketler; #DAÜ Beach Club #DAÜ
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