DAÜ, 5. Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi’ne katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) tarafından düzenlenen 5. Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi’ne (MTCON’24) katıldı.



DAÜ’den verilen bilgiye göre, “Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm” sloganıyla İstanbul’da yapılan kongrede 44 ülkeden 494 akademisyenin hazırladığı bildiriler sunuldu.



DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe de kongrenin “Danışman, Onur ve Bilim” komitelerinde yer aldı. DAÜ Turizm Fakültesi Doktora Öğrencisi Fetine Bayraktar ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi Doktora Öğrencisi Liv Fatoş Hribar da sözlü sunumlarla kongreye katıldı.



DAÜ, 20 üniversiteyle birlikte ortak üniversiteler platformunda kongreye akademik destek de verdi ve kongre sonunda DAÜ’ye katkılarından dolayı TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna tarafından teşekkür plaketi verildi.

Kongrede turizm alanında dünyanın etki değeri yüksek dergilerinin editörleri çeşitli paneller ve atölye çalışmaları yaptı.

atkı sağlandı.

