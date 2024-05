"Daha kaç can yitirmeliyiz?"

10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Gargınsu'nun ailesi ve sevenleri, "Kaç can daha yitirmeliyiz ki trafikte gerekli önlemler alınsın?" diye sordu

10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Gargınsu'nun anısına trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmak ve gerekli önlemlerin alınması için harekete geçmek amacıyla, bugün saat 11.00’de Ulaştırma Bakanlığı’nda bir anma etkinliği düzenleniyor.

Ali Gargınsu Anma Etkinliği Düzenleme Komitesi ve Ailesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Ali Gargınsu’yu trafik kazasında kaybedeli tam on yıl oldu. Bu acı kayıp, trafikte alınması gereken önlemlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ne yazık ki, trafikte kaybettiğimiz canlar, daha fazla tedbir alınması gerektiğini bizlere sürekli hatırlatıyor.

Kaç can daha yitirmeliyiz ki trafikte gerekli önlemler alınsın? Son on yılda kaç can kaybettik de hâlâ doğru veriye ulaşamıyoruz? Trafik, toplumumuzun kanayan yarası iken, hükümet yetkilileri nerede?

Başka Ali'ler ölmesin diye; trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmak ve gerekli önlemlerin alınması için harekete geçmek amacıyla, 24 Mayıs 2024 tarihinde saat 11.00’de Ulaştırma Bakanlığı’nda buluşmak üzere"