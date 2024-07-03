Cumhurbaşkanı Tatar yeni Doha Temsilcisi Hançerli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, 1 Ağustos itibarıyla göreve başlayacak olan KKTC’nin Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Hançerli’ye yeni görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Doha Temsilciliği Misyon Şefi görevine yeni atanan Huriye Hançerli’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, 1 Ağustos itibarıyla göreve başlayacak olan KKTC’nin Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Hançerli’ye yeni görevinde başarılar diledi.