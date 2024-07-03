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Cumhurbaşkanı Tatar yeni Doha Temsilcisi Hançerli’yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Doha Temsilciliği Misyon Şefi görevine yeni atanan Huriye Hançerli’yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Tatar yeni Doha Temsilcisi Hançerli’yi kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, 1 Ağustos itibarıyla göreve başlayacak olan KKTC’nin Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli’yi kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Hançerli’ye yeni görevinde başarılar diledi.

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