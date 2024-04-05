banner913
banner932
9 günlük bayram tatili yarın başlıyor
9 günlük bayram tatili yarın başlıyor
10 0
Bu gece Kadir Gecesi
Bu gece Kadir Gecesi
18 0
 
Güzelyurt’a dev yatırım
Güzelyurt’a dev yatırım
16 0
“Halkımızı pahalılık canavarına yutturmayacağız”
“Halkımızı pahalılık canavarına yutturmayacağız”
11 0
Çocuklar cimnastikle mutlu
Çocuklar cimnastikle mutlu
19 0
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
111 0
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
44 0
banner1012

Cumhurbaşkanı Tatar, Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi

banner1020

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Washington'daki temasları kapsamında Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemi değerlendirdi.

banner974
Cumhurbaşkanı Tatar, Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi
banner971


Tatar, bölgedeki durumu ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili öne çıkan konuları Amerikalı muhataplarına ilettiğini, özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti.
ABD'li yetkililerin KKTC'nin son dönemde gündeme taşıdığı güçlü mesajları yakından takip ettiğini ifade eden Tatar, KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını anlattı.
"Egemen eşit ve eşit uluslararası statü" siyasetinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Tatar, resmi müzakerelerin başlaması için bu ön şartın “çok önemli” olduğunu dile getirdi.
Tatar, Hudson Enstitüsü'nde Amerikalı uzmanlarla yaptığı görüşmenin de “faydalı” geçtiğini ve Amerikalıların Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.
Ayrıca Amerikan medyasına da açıklama yapan Tatar, Washington'daki Kıbrıslı Türk ve Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.
Tatar, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceğini ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konularındaki temel başlıkları görüşeceklerini kaydetti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.