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9 günlük bayram tatili yarın başlıyor

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Bakanlar Kurulu kararı ile dokuz güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatili yarın başlıyor.

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9 günlük bayram tatili yarın başlıyor
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Bakanlar Kurulu, 26 Mart’ta yaptığı toplantıda, kamu çalışanlarının 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılmalarına karar vermişti. 8 Nisan Pazartesi ile arife güne denk gelen 9 Nisan Salı'nın idari tatil verilmesi ve 3 gün sürecek bayramın ardından gelen hafta sonuyla bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı.
Başbakan Ünal Üstel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bayram öncesindeki 1 buçuk günlük sürede kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını, bayram tatilinin 9 gün olacağını açıklamış ve Ramazan Bayramı’nın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etmişti.
 
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