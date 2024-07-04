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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DAÜ’nün mezuniyet törenine katıldı

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“Başarılı olmak için zorluklara ve haksızlıklara boyun eğmeyin”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DAÜ’nün mezuniyet törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, mezunları aldıkları eğitimle ülkelerine ve insanlığa yapacağı katkılardan dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.

Ailelere seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi dönemi ve birçok ülkedeki çatışmalara rağmen mezunların DAÜ’den en iyi eğitim alarak mezun olmalarının büyük başarı olduğunu ifade etti, akademisyenleri hizmetlerinden dolayı tebrik etti.

İletişim çağında hayat boyu eğitimin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların ileriki dönemlerde de üniversite ile iletişim içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Özgüveni yüksek insanlığa ve geleceğe hizmet edecek genç mezunlara seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, "Aldığınız eğitimin yanında her zaman insanların güvenini kazanan sözünün eri kişiler olun." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların hayatlarında karşılaşabilecekleri zorluklara ve haksızlıklara boyun eğmeyerek başarıdan başarıya koşmalarını diledi.
 
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