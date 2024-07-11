CTP, ifade ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda ifade ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak, özgür ve demokratik bir ortam yaratılması için tüm toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğini kaydetti.





CTP, bir Kıbrıslı Türk tarafından yüz otuz dört yıl önce çıkarılan ilk gazete Saded’in yıldönümü olarak kutlanan Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Basın emekçilerine karşı yapılan anti demokratik uygulamalara karşı, basın ve ifade özgürlüğünün korunması adına verilecek tüm mücadelelere CTP olarak öncü olmaya ve hükümete geldiğimiz andan itibaren özgürlüklerin genişletilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Toplumsal mücadele yıllarından itibaren imkansızlıklar içinde halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerinin bu özel gününü kutlarız. CTP olarak, tüm alanlarda özgür ve demokratik bir ortam yaratabilmek adına toplumla birlikte mücadeleye devam edeceğimizi yinelemek isteriz.”

