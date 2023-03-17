“Çöken otel ile ilgili soruşturma sürüyor”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adıyaman’da çöken İsias Otel ile ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü söyledi, Kılıçdaroğlu için de “Acıları istismar ediyor” dedi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinin tümünde olduğu gibi, Adıyaman’da çöken otel ile ilgili soruşturmanın da titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Yaşanan bu büyük felakette kaybettiğimiz Kıbrıslı 35 yavrumuzla birlikte 49 bini aşkın vatandaşımızın her biri bizim canımızın bir parçasıdır. Her birine tekrar Allah’tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun.

Depremin ilk gününden bu yana depremzedelerimizin yaralarının sarılması için çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da daha önce birçok kez ifade ettiğimiz üzere, yaşanan felakette ihmali bulunanlarla ilgili kimliğine, mensubiyetine bakılmaksızın soruşturmalar devam etmektedir.

Adıyaman’da Kıbrıslı genç sporcu yavrularımızın kaldığı otelle ilgili 3 kişinin tutuklu olduğunu, KKTC Başbakanı ile ortak basın toplantımızda ifade etmiştik. Deprem bölgesinin tümünde olduğu gibi, Adıyaman’da çöken otel ile ilgili soruşturma da titizlikle sürdürülmektedir.

Tüm bunlara rağmen Ana Muhalefet Partisi lideri, milletimizin gösterdiği dayanışma ruhuyla bağdaşmayacak şekilde yaşanan acıları istismar edip siyasete alet eden, akıl, vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu bozan beyanlarda bulunmaktadır.”

