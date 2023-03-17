banner913
banner932
Atletizmde 13. Hasan Ruso Yarışlarında ilk gün tamamlandı
Atletizmde 13. Hasan Ruso Yarışlarında ilk gün tamamlandı
10 0
Polisiye olaylar... Lefkoşa'da 6 evden 17 tüpgaz çalındı, 3 kişi tutuklandı
Polisiye olaylar... Lefkoşa'da 6 evden 17 tüpgaz çalındı, 3 kişi tutuklandı
13 0
 
“Kıbrıslı Türklere haksızlık yapılıyor”
“Kıbrıslı Türklere haksızlık yapılıyor”
13 0
Ertuğruloğlu: “Bu dava Türkiye’nin ve Türk devletlerinin davasıdır”
Ertuğruloğlu: “Bu dava Türkiye’nin ve Türk devletlerinin davasıdır”
16 0
KTAMS Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler konusunda KHK’yı eleştirdi
KTAMS Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler konusunda KHK’yı eleştirdi
7 0
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
15 0
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
12 0
banner915

“Çöken otel ile ilgili soruşturma sürüyor”

banner476

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adıyaman’da çöken İsias Otel ile ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü söyledi, Kılıçdaroğlu için de “Acıları istismar ediyor” dedi

banner825
“Çöken otel ile ilgili soruşturma sürüyor”
banner931
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinin tümünde olduğu gibi, Adıyaman’da çöken otel ile ilgili soruşturmanın da titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.
Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
“Yaşanan bu büyük felakette kaybettiğimiz Kıbrıslı 35 yavrumuzla birlikte 49 bini aşkın vatandaşımızın her biri bizim canımızın bir parçasıdır. Her birine tekrar Allah’tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun.
Depremin ilk gününden bu yana depremzedelerimizin yaralarının sarılması için çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da daha önce birçok kez ifade ettiğimiz üzere, yaşanan felakette ihmali bulunanlarla ilgili kimliğine, mensubiyetine bakılmaksızın soruşturmalar devam etmektedir.
Adıyaman’da Kıbrıslı genç sporcu yavrularımızın kaldığı otelle ilgili 3 kişinin tutuklu olduğunu, KKTC Başbakanı ile ortak basın toplantımızda ifade etmiştik. Deprem bölgesinin tümünde olduğu gibi, Adıyaman’da çöken otel ile ilgili soruşturma da titizlikle sürdürülmektedir.
Tüm bunlara rağmen Ana Muhalefet Partisi lideri, milletimizin gösterdiği dayanışma ruhuyla bağdaşmayacak şekilde yaşanan acıları istismar edip siyasete alet eden, akıl, vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu bozan beyanlarda bulunmaktadır.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.