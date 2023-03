“Oğlumun tek bir saç telini aradım”

Henüz yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşayamadan ölümün soğuk yüzü ile tanışan 13 yaşındaki Kağan Selim İş’in ardından acılı annesinin isyanı yürekleri yaktı Odasında, yastığında oğlunun tek bir saç telini aradığını anlatan Serap İş, hep bir umutla oğlunu beklediğini ama onu sapasağlam yollatıp, tabutuna sarıldığını söyledi

İsias Otel enkazında hayatını kaybeden tüm aileler gibi, 13 yaşındaki Kağan Selim İş’in anne ve babası için de 6 Şubat günü hayat durdu.

Sporu ve arkadaşlarını çok seven biricik oğullarını Adıyaman İsias Otel enkazında yitiren acılı baba Abdullah İş, “Enkaz altından çıkarılan her ceset torbasına içinizde bir ateşle koşuyorsunuz” derken, gözyaşlarına hâkim olamadı. Depremi Kıbrıs’ta hissettiklerini anlatan Abdullah-Serap İş çifti, “Depremi hissettik ama oğlumuzun bulunduğu yerde böyle bir felaket olacağını hiç düşünmedik. Sosyal medyada haberleri gördükten sonra bizim için zaman durdu” şeklinde konuştular.

“BU ACI BİZİMLE MEZARA GİDECEK

Oğlunun bulunduğu Adıyaman’a gitmek için Havaalanı’na koştuklarını anlatan baba Abdullah İş, birtakım zorlukların ardından İsias Otel’in bulunduğu yere vardıklarını ve otelin enkazını görünce adeta şok olduklarını söyledi.

Ortamın çok kötü olduğunu, kendi imkânları ile enkaza müdahale etmek istediklerini ancak mümkün olmadığını dile getiren çaresiz baba, “Enkaz çok kötüydü, artık bedenler yıpranmıştı ve kötü kokular vardı. Bu cehennemde kendi evladımıza ulaşmanın çarelerini ararken bir yanda da çıkan her cenazeye içimiz yanarak tespit etmek için koştuk” diyerek acılarının mezara kadar gideceğini anlattı.

“OĞLUMU SON BİR KEZ GÖRMEK İSTERDİM”…

Oğlu Kağan’ın 4 Şubat’ta doğum günü olduğunu, Adıyaman’a gitmeden önce evde küçük bir pasta ile kutladıklarını anlatan anne Serap İş ise, “Adıyaman’da çok sevdiği arkadaşları ve öğretmenleri ile son doğum gününü kutladı” dedi. Türkiye’ye gidemediğini ve oğlunu son bir kez göremediğini hıçkırıklara boğularak anlatan anne, “Ben oğlumun yatağında tek bir saç telini aradım. Her geçen gün özlemi büyüyor. Evimizin sesi, ışığı söndü. Küçük kız kardeşi onu çok özlüyor” dedi.

Davanın sonuna kadar diğer aileler gibi takipçisi olacaklarını kaydeden Serap İş, Türkiye yargısına güvenmek istediklerini belirterek bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi. Oğlunu son bir kez görmek istediğini söyleyen acılı anne, defalarca tabutuna sarıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.