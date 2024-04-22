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Çocuklar Evkaf İyilik Gönüllüleriyle 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı

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Çocuklar Evkaf İyilik Gönüllüleriyle 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı
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Yürütülen her faaliyette çocuklara yönelik adımlar atan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ziyamet İlkokulu’nda çocuklar ile bir araya geldi.

Evkaf İyilik Gönüllülerinin gerçekleştirdiği anlamlı etkinlikte çocuklarla eğlenceli vakit geçirilirken çeşitli hediyeler de verildi.

Yüz boyama ve palyaço gösterisi ile başlayan etkinlik, günümüz oyunlarının yanı sıra geleneksel oyunların oynanmasıyla devam etti. Okul bahçesine kurulan şişme oyun parkı ile de öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.

Gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukların mutluluğuna katkıda bulunan Evkaf, toplumda sosyal sorumluluk anlayışını güçlendirmeye devam ediyor.

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