Cezaevinin en renkli odası

Anneleri mahkum olduğundan cezaevinde kalan 0-2 yaş arasındaki çocuklar için renkli bir oda hazırlandı

Anneleri mahkum olduğundan cezaevinde kalan 0-2 yaş arasındaki çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak, içinde kitapların ve oyuncakların da olduğu renkli bir oda hazırlandı.

“İçeride Çocuk Var” adını taşıyan ve bir ilk olan projeyle Merkezi Cezaevindeki çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimine destek sağlanması hedefleniyor.

Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında, cezaevindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için atılacak her adımı desteklediklerini söyleyerek, böylesine hassas bir konuda duyarlılık gösteren kadın gardiyanlara özel teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, projenin cezaevindeki çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlandığını kaydederek, "Bu proje, çocukların sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayacak aynı zamanda duygusal ve zihinsel gelişimlerine de destek olacak, çocukların daha kaliteli ve güvenli bir ortamda zaman geçirmesine imkan sunacak” dedi.

Projeyi hayata geçiren gardiyan Melda Yetişmiş Özmanevra, uzun yıllardır cezaevinde çalıştığını, burada her zaman çocuklar için bir projeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cezaevinde annelerinin yanında kalmak zorunda olan 0-2 yaş arasındaki çocuklar için anne-çocuk ünitesi kurulduğunu belirten Özmanevra, projeyle fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimleri desteklenen çocuklara eğitici, görsel ve sosyal faaliyetlere katılma imkanı da sağladıklarını vurguladı.

Eski cezaevinin böyle bir çalışmanın hayata geçirilmesi için uygun olmadığını ifade eden Özmanevra, “Yeni binanın fiziksel yapısı projeyi mümkün kıldı” diyerek şöyle devam etti:

“Eskiden mahkum ailelerin çocuklarına evimde baktığım zamanlar bile oldu çünkü cezaevinde oyun alanı yoktu ve oyuncaklar yasaktı. Ancak, şu an bu konuda daha esnek bir yaklaşım var. Mahkum ailelerin çocuklarına her zaman hassasiyetle yaklaştık ve bu projeyi tamamen kendi çabalarımızla gerçekleştirdik.”

