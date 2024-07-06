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Amcaoğlu'nun istifa mektubu cebinde

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UBP kurultayında başkan adayı olmaya karar verdiği öğrenilen Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, her an bakanlık görevini Başbakana iade edebilir

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Amcaoğlu'nun istifa mektubu cebinde
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, resmi olarak kurultayda aday olacağını açıklamasının ardından istifasını Başbakan Ünal Üstel'e sunacak
UBP'li bazı bakan ve milletvekilleri ile adaylığı ile ilgili istişarelerde bulunan Olgun Amcaoğlu, çok adaylı bir kurultayda kazanma şansının yüksek olduğunu düşünüyor.
Kısa bir süre öncesine kadar adaylıkla ilgili kararını askıya alan Olgun Amcaoğlu, son 3 gündür yoğun bir şekilde kurultaya yönelik temaslarda bulunuyor.
Aday olması halinde, Başbakan ile aynı kabinede bulunmayı etik olarak doğru bulmadığını her fırsatta dile getiren Amcaoğlu, her an bakanlık görevini Başbakana iade edebilir.
UBP kulislerinde, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı için adı geçen en güçlü isim, "aday olmaması koşuluyla Sunat Atun.
 
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