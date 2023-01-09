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Çarşambadan itibaren sağanak yağış bekleniyor

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Çarşambadan itibaren sağanak yağış bekleniyor
Hafta boyunca sağanak yağış, Çarşamba günü ise fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10 - 16 Ocak tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava yarın az bulutlu sonraki günlerde ise sağanak yağışlı olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece, diğer   günlerde ise 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Doğu yönlerden      orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Çarşamba günü fırtına şeklinde esecek.
 
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