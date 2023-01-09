Atlı: Harmancı, TDP'nin doğal lideridir



TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Lefkoşa seçimlerinde büyük bir zafer kazanan TDP’nin doğal liderinin Mehmet Harmancı olduğunu, bu bağlamda ortaya atılan “Harmancı yeni parti kuruyor” iddialarının absürt olduğunu söyledi. Bağımsız vekiller Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’in TDP’ye katılacağıyla ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili de konuşan Atlı “Herhangi bir durum yok ama ikisi de çok değerli siyasetçilerimizdendir, kapımız onlara açıktır” ifadelerini kullandı.