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Çarptığı gencin durumu kritik

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Mağusa’da önceki gün 17 yaşındaki yaya Aytekin Yücel’e çarpan araç sürücüsü tutuklanırken, Yücel'in durumunun kritik olduğu öğrenildi

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Çarptığı gencin durumu kritik
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Gazimağusa’da önceki gün aracıyla Gülseren Gölet’i yakınlarında 17 yaşındaki yaya Aytekin Yücel’e çarpan araç sürücüsü Mehnet Fatih Aybar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının, 30 Haziran 2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Çanakkale Göleti yakınlarında, yönetimindeki ST 146 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Aytekin Yücel’e çarparak ağır yaralanmasına sebebiyet verdiğini söyledi.
Hastaneye kaldırılan Aytekin Yücel’in durumunun kritik olduğunu belirten polis, mahkemeden zanlı aleyhine tutukluluk emri talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
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