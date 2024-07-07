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CAR T hücre tedavisi için 900 bin Euro'ya ihtiyaçı var

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CAR T hücre tedavisi için 900 bin Euro'ya ihtiyaçı var
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İskele bölgesinde bulunan Kaplıca Palmiye Restoran işletmecisi, ülkenin tanınmış simalarından Mehmet Dursun, Burkitt-Lenfoma tanısıyla başlayan 7 aylık kemoterapi tedavi sürecinin başarısız olduğunu duyurdu. Dursun, doktoru Prof. Dr. Hakan İsmail Sarı ve ekibine çabaları için teşekkür ederken, tedavi olabilmesi için CAR T hücre tedavisine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ancak bu tedavi Türkiye’de uygulanamıyor ve Almanya, Amerika, İsrail gibi ülkelerde yapılabiliyor.

Hamburg, Almanya’daki University Hospital Hamburg’dan Prof. Dr. Nicolaus Martin Kröger ile iletişime geçen Dursun, 900 bin EURO’nun hastane hesabına yatırılması halinde tedaviye başlanabileceğini öğrendi. Ancak Dursun ve ailesinin bu miktarı karşılayacak maddi imkânı bulunmuyor.

Mehmet Dursun, son bir haftadır yaptığı araştırmalar sonucu, fon toplama kampanyası düzenlemenin en hızlı çözüm olabileceğini öğrendi. Dostlarından kampanya konusunda realist ve samimi yorumlar bekleyen Dursun, zamanla yarıştığını vurgulayarak destek çağrısında bulundu.

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