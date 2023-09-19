Cahitoğulları: “Yasa yapma sistemi çağdaşlaşarak hız kazanacak”

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu AB Müktesebat Uyum Veri Tabanı Projesi sayesinde yasa yapma sisteminin çağdaşlaşarak hız kazanacağını ve mevcut yasaların süratle AB’ye uyumlu hale getirileceğini açıkladı

Hukuk ve Dil Alanında Destek Projesi Kapsamında Oluşturulan AB Müktesebat Uyum Veri Tabanı Proje Lansmanı bu sabah Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Lansmanın açılış konuşmalarını, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğulları yaptı. Etkinliğe bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çalışmaları için AB Koordinasyon Merkezi’ni tebrik etti.Merkezin kurulduğu günden bu yana ülkeyi AB müktesebatına yakınlaştırmak için birçok çalışma yaptığına işaret eden Cahitoğlu, bu projelere örnekler verdi.AB Müktesebat Uyum Veri Tabanı Projesi sayesinde yasa yapma sisteminin çağdaşlaşarak hız kazanacağını ve mevcut yasaların süratle AB’ye uyumlu hale getirileceğini belirten Cahitoğulları, bu çerçevede hukuki metin şablonları hazırlandığını da belirtti.Oluşturulacak yeni sistemle tüm bakanlıkların aynı standartta yasal mevzuat hazırlayabileceğini, mevzuat hazırlama süreçlerinin sürekli izlenebileceğini ve yasal mevzuatın güncellenmesinin en hızlı şekilde sağlanabileceğini ifade eden Cahitoğulları, sistemle birlikte ilgili paydaşların hem yasal mevzuat hazırlama sürecinin ne aşamada olduğunu görebileceğini, hem de mevzuata katkı koyabileceğini kaydetti.Projenin e-devlet hizmetleri açısından da önemli olduğunu belirten Cahitoğulları, proje kapsamında hazırlanan ve 5 binden fazla sözcükten oluşan Hukuk ve AB Terimleri Sözlüğü’nün de önemine işaret etti.Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğulları konuşmasına, depremde vefat eden çalışma arkadaşları Evren Çavdır’ı, Çavdır’ın eşi ve kızını, Şampiyon Melekleri ve 6 Şubat’ta hayatını kaybedenleri anarak başladı.AB Koordinasyon Merkezi’nin ülkeyi AB normlarına yakınlaştırmak için yaptığı çalışmalara değinen Yürükoğulları, önceliklerinin halkın refahı olduğunu kaydetti.Hukuk ve Dil Alanında Destek Projesi ile çok sayıda paydaşa mevzuat hazırlama teknikleri öğretildiğini belirten Yürükoğulları, projeye katkı koyanlara teşekkür etti.Yürükoğulları, AB Koordinasyon Merkezi olarak ülkeye katkı koyacak politikalar geliştirmek için çalıştıklarını da ifade etti.AP Genel Kurulu'nda kabul edilen 2022 Türkiye Raporu'na da değinen Yürükoğulları, tarihi ve hukuki gerçeklerden kopuk bu iddiaların kendileri için hiçbir hükmü olmadığını vurguladı.