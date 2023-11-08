“Büyük bir ihanetle karşı karşıyayız”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan acımasız ambargoların bu çağda kabul edilemeyeceğini kaydederek, dünyanın bir parçası olma mücadelesinde büyük bir ihanetle karşı karşıya olunduğunu söyledi

Başbakanlık tarafından düzenlenen 13’üncü Spor Şurası başladı.

Spor Şurası, Girne Acapulco Hotel’de, ülkeden ve Türkiye’den üst düzey protokolün katılımıyla gerçekleşiyor.

Üç gün sürecek Şura’da ülke sporunun gelişimine katkıda bulunacak tavsiye kararlarının alınacağı komite çalışmaları yapılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlık tarafından düzenlenen 13’üncü Spor Şurası’nın açılışında konuştu.

Tatar, Kıbrıs Türk halkına, özellikle gençlerine uygulanan acımasız ambargoların bu çağda kabul edilemeyeceğini kaydederek, dünyanın bir parçası olma mücadelesinde büyük bir ihanetle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Tatar, ülkede sporun gelişmesi için yatırıma ihtiyaç olduğunu söyleyerek, spora daha büyük pay ayrılması çağrısında bulundu, ülkenin gençlere çok borçlu olduğunu ve onların önünü açmanın, onlara umut verebilmenin herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Tatar, önceki akşam Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile yaptığı telefon konuşmasında diğer konuların yanında, Kıbrıs Türk halkına uygulanan acımasız ambargoları gündeme getirdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söylediğini belirterek, dünyanın bir parçası olmak için verilen mücadelede büyük bir ihanetle karşılaşıldığını ifade etti.

Yıllar önce Kıbrıs Türk halkının da Filistin’deki gelişmelere benzer olaylar yaşadığını ve o zaman ne BM’nin ne de adada üsleri olan İngiltere’nin müdahale etmeyi düşündüğünü, şimdi de ambargo ve izolasyon yoluyla Kıbrıs Türk halkını dünyadan tecrit ederek, Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yamalamaya uğraşıldığını söyleyen Tatar, tüm bunlara rağmen dost ülkeler ve her zaman destek veren Anavatan Türkiye olduğunu dile getirdi.

Tatar, “Dolayısıyla, hiç yılmadan, pes etmeden, buradaki değerlerimizle, markalarımızla, gençlerimiz ve sporcularımızla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tatar, ülkede 33 farklı federasyonun çok değerli çocukları yetiştirmekte olduğunu ancak spor anlayışının daha da gelişmesi için yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, spora daha büyük bir pay ayrılması çağrısında bulundu ve gençlerin önünün açılmasının bir görev olduğunu belirtti.

OSMAN AŞKIN BAK

13. Spor Şurası açılışında konuşan TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak son 21 yılda sporda Türkiye Cumhuriyeti’nin gösterdiği gelişmelere değindi ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın TC ve İtalya ortaklığına verildiğine işaret etti.

Sporun, tesisleriyle, sahalarıyla ve turizmiyle bir sektör olduğunu ve bu sektörün gelişimine yapılacak yatırımların önemli olduğunu vurgulayan Bak, 6 Şubat depremi sonrası özellikle deprem bölgesinde yaraların sarılması adına bölgeye yatırımların yapılmaya devam ettiğini söyledi.

