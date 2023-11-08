Başbakan Üstel, “Türkiye'deki spor takımları ile KKTC takımları yeniden kucaklaşmalı. Bu hasret artık bitmeli” dedi

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin ambargo altında olmasına rağmen ülkedeki 33 federasyonun ve bunlara bağlı sporcuların yurt içi ve dışında önemli sportif olaylara ve başarılara imza attığını kaydetti.

Üstel, Girne’de Acapulco Otel’de dün sabah başlayan 13. Spor Şurası açılışında yaptığı konuşmada, 5 yıl aradan sonra toplanan Spor Şurası’nın, hükümeti döneminde, Başbakanlık ve Spor Dairesi himayelerinde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, bunun ülke sporunun gelişimine verdikleri önemin somut göstergesi olduğunu kaydetti.

Üstel, yıllardır kültürel ve sportif ambargo altında olunmasına rağmen, gençlerin sayesinde bir imkânsızın başarılarak toplam 33 spor federasyonu ile ülke içinde ve yurt dışında önemli sportif olaylara ve başarılara imza atıldığını belirterek, bu başarıların takdire şayan olduğunu kaydetti.

“Ülkemizde spora aşık böylesi azimli gençler varken, bize düşen en önemli görev, onların sportif başarılarını geliştirebilmesi adına, alt yapımızı geliştirmek ve onlara sunduğumuz imkanları artırmaktır. Bu bizim gençlerimize karşı borcumuzdur” diyen Üstel, Şura’dan çıkacak sonuçların hükümetin yol haritası olacağını söyledi.

Altyapıda eksiklikler olduğuna işaret eden Üstel, bu nedenle 2024 yılında tesisleşme anlamında seferberlik ilan edeceklerini duyurarak, devlet olarak üzerlerine düşen ne varsa yerine getireceklerini ifade etti. Üstel, altyapı yanında sporcuya yapılan desteği de artıracaklarını açıkladı.

Şura’da çalışmalar yürüteceklere, sporcuların tamamının ve özellikle yurt dışında ülkeyi temsil eden takım ve sporcuların desteklenmesine yönelik ortaya iyi bir vizyon konulması çağrısında bulunan Başbakan Üstel, “Vizyonu koymak sizden, kaynağı bulmak bizden olacak” dedi.

Anavatan Türkiye ile birlikte her alanda gelişen ve ileriye taşınan iş birliğini spor alanında da daha ileriye taşınması gerektiğini kaydeden Üstel, Şura’da yer alan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı’na seslenerek, ambargonun hafifletilmesi konusunda proaktif şekilde çalışılmasını talep etti.

Eskiden Türkiye takımlarının ülkeye gelip maç yaptığını ve bu zamanlarda ülkede bayram havası yaşandığını hatırladığını belirten Üstel, “Türkiye'deki spor takımları ile KKTC takımları yeniden kucaklaşmalı. Bu hasret artık bitmeli” ifadelerini kullandı.

